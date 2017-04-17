Rumlar çıkardıkları gazı Türkiye’ye satmaya niyetli

Enerji konularının yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini gazetecilere açıklayan Neofitu, Doğu Akdeniz’in enerji alanındaki “satranç tahtasında” nerede bulunduğuna dair bir soru üzerine, “alevli bir bölgede istikrarlı bir noktada olmalarına bağlı olarak başrol oynamalarının mümkün olduğunu” ifade etti.

Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de “Kıbrıs” olarak, stratejik avantajlarının, ülkede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin varlığı olduğunu belirten Neofitu, “Kıbrıs”ın, siyasi ve jeopolitik ilerlemesinin, ülkede sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin inşa edilmesiyle ilişkili olduğunu söyledi. Türkiye’nin, doğal gaz satın almak isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise Neofitu, “Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Türkiye, Kıbrıs doğal gazını satın almak istiyorsa bunu neden satmayalım” sorusunu da sordu ve doğal gazın deniz altı boru hattı ile Türkiye’ye taşınabileceğini savundu. Kıbrıs Türk tarafının toprak tavizi vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Neofitu, Güzelyurt’un Kıbrıs Rum idaresinde olmasıyla, Kıbrıs Türk idaresi altında yüzde 28.5-28.7 oranında toprağın var olması durumunda, kabul edilebilecek bir yaklaşıma sahip olacaklarını düşündüğünü savundu. HABER MERKEZİ