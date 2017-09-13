Rus heyet domates için geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 16-17 Eylül tarihlerinde Antalya'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı yetkilileri, karantina uzmanları ve Rus iş adamlarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir heyeti ağırlayacaklarını söyledi.

İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal da Türk satıcılar ve Rus alıcılar arasında bir problem olmadığını, sorunun Rusya'nın yatırımlarıyla alakalı olduğunu dile getirdi. Domatesin iki ülke arasında sembolik bir ürün olarak kaldığına dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu: "Rusya da kendi sebze üretimlerine yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Doğal olarak da kendi üretimini korumak, kollamak adına birtakım adımlar atabilir."

Bu arada Teknik araştırma ve ticari iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret konularının ele alınacağı 'Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı' Antalya'da başladı.

AA