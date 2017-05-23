Rus tarım heyeti Mersin'de

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı uzmanları Türkiye'ye gelerek Antalya, İzmir ve Mersin'de biber, marul, balkabağı ve kabak için 20 üretim sahası ve paketleme tesisinde incelemede bulundu. Heyet, sebzelerin toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları ve paketlenmesi bölümlerini de gezdi.

Heyet Başkanı Anton Karmazin, Türkiye'deki üreticilerin daha da bilinçlendiğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki yaş meyve sebze ticaretinin gelişeceğine inandığını ifade eden Karmazin, "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında son 2 yılda yaşanan sorunlar artık geride kaldı. 2 ülke arasındaki bağlar artık daha güçlü" ifadelerini kullandı.

AA