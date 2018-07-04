Rus turizmi çöküyor mu?

Son olarak da pazarın en eski operatörlerinden olan, Türkiye’den çok AB ülkelerine düzenlediği turlarla bilinen “DSBW Tours” iflasını açıkladı ve tüm faaliyetlerini durdurduğunu ilan etti. Şirket, müşterilerine ve otellere karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini açıkladı. Son gelişmeler “turizm sektöründe olası yeni çöküşlerin habercisi” olarak yorumlanıyor. Rusya turizminin yaşadığı sorunları değerlendiren Rusya Uluslararası Finans Merkezi uzmanı Vladimir Rojankovski, “ABD’nin yaptırımları sonrası nisan ayında rublede yaşanan düşüş, halkın alım gücü ile beraber tur paketlerine olan talebi de azalttı. Tur operatörleri ve acenteler yine kötü bir yıl yaşıyor gibi gözüküyor” dedi. Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi Sektörel Yönetim Enstitüsü yetkilisi Prof. Galina Dehtyar ise şunları söyledi: “Sektörün bugün karşı karşıya bulunduğu durum, sektörle ilgili düzenleme mekanizmalarının kötü çalıştığını gösteriyor. Polar Tour da, Natalie Tours da çok uzun süredir pazardalar. Tüm bunlar, sektörde devlet düzenlemesine dair bazı şeylerin doğru olmadığına işaret ediyor. Devlet, tur şirketlerinin banka garantilerinin olduğunun ve kayıt işlemlerinin yapıldığının kontrolünün yanı sıra, daha net bir denetlemede bulunmalı. Tüm şirketler sezonun başında devlet tarafından kontrol etmeli, tur operatörleri ise charter uçuşlarının ve otellerin ödemelerini teyit ettikten sonra satış yapmalı.” EKONOMİ SERVİSİ