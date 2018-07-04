Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97245
ALTIN
188.705
DOLAR
4.6717
STERLİN
6.1729
EURO
5.4400

Rus turizmi çöküyor mu?

Rusya’da ülkenin en eski tur operatörlerinden olan “Natalie Tours”un, ardından “Avrora BG” adlı tur şirketinin yaşadığı sıkıntıların yankıları sürüyor

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:01
Rus turizmi çöküyor mu?

Son olarak da pazarın en eski operatörlerinden olan, Türkiye’den çok AB ülkelerine düzenlediği turlarla bilinen “DSBW Tours” iflasını açıkladı ve tüm faaliyetlerini durdurduğunu ilan etti. Şirket, müşterilerine ve otellere karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini açıkladı. Son gelişmeler “turizm sektöründe olası yeni çöküşlerin habercisi” olarak yorumlanıyor. Rusya turizminin yaşadığı sorunları değerlendiren Rusya Uluslararası Finans Merkezi uzmanı Vladimir Rojankovski, “ABD’nin yaptırımları sonrası nisan ayında rublede yaşanan düşüş, halkın alım gücü ile beraber tur paketlerine olan talebi de azalttı. Tur operatörleri ve acenteler yine kötü bir yıl yaşıyor gibi gözüküyor” dedi. Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi Sektörel Yönetim Enstitüsü yetkilisi Prof. Galina Dehtyar ise şunları söyledi: “Sektörün bugün karşı karşıya bulunduğu durum, sektörle ilgili düzenleme mekanizmalarının kötü çalıştığını gösteriyor. Polar Tour da, Natalie Tours da çok uzun süredir pazardalar. Tüm bunlar, sektörde devlet düzenlemesine dair bazı şeylerin doğru olmadığına işaret ediyor. Devlet, tur şirketlerinin banka garantilerinin olduğunun ve kayıt işlemlerinin yapıldığının kontrolünün yanı sıra, daha net bir denetlemede bulunmalı. Tüm şirketler sezonun başında devlet tarafından kontrol etmeli, tur operatörleri ise charter uçuşlarının ve otellerin ödemelerini teyit ettikten sonra satış yapmalı.” EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuru incir ihracatı arttı
Kuru incir ihracatı arttı
Milyonerler döviz kurundan kazandı
Milyonerler döviz kurundan kazandı
Bal alanları daralıyor
Bal alanları daralıyor
Patates tarlada 2 lira
Patates tarlada 2 lira
Ambalajlı su pazarı büyüyor
Ambalajlı su pazarı büyüyor
İnşaat sektörü baş aşağı
İnşaat sektörü baş aşağı
TİM’de Gülle iş başında
TİM’de Gülle iş başında
son dakika... Enflasyon 14 yılın en tepesinde
son dakika... Enflasyon 14 yılın en tepesinde
Gülle başkanlığı devralıyor
Gülle başkanlığı devralıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim