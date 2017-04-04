Ruslara rağmen Antalya kan kaybediyor

Antalya'ya Mart ayında hava yoluyla yurt dışından gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 gerilerken, Rus yolcu sayısında yüzde 816 artış oldu.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Mart ayında hava yoluyla yurt dışından 165 bin 741 kişi geldi. Gelen yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 geriledi. Geçen yılın Mart ayında Antalya'ya hava yoluyla 257 bin 441 kişi gelmişti.

Almanlar yine ilk sırada

Mart ayındaki yolcuların milliyetlerine bakıldığında, en fazla yolcu 45 bin 992 kişiyle Almanya'dan geldi. Bu ülkeyi 29 bin 782 kişiyle İran, 24 bin 134 kişiyle Rusya, 8 bin 540 kişiyle İngiltere, 4 bin 571 kişiyle İsrail, 4 bin 547 kişiyle Danimarka, 4 bin 223 kişiyle Hollanda, 3 bin 215 kişiyle Norveç, 2 bin 879 kişiyle Belçika ve bin 717 kişiyle Ukrayna takip etti. Geçen ay Rusya'dan Antalya'ya gelen yolcu sayısı 2016 'nın aynı ayına göre yüzde 816 arttı.

İlk 3 aylık performans berbat

Ocak-Şubat-Mart aylarında Antalya'ya hava yoluyla toplam 337 bin 663 kişi geldi. Yurt dışından gelen yolcu sayısı yılın ilk 3 ayında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 geriledi. Yılın ilk 3 ayında Almanya'dan 92 bin 656 kişi, Rusya'dan 52 bin 491 kişi, İran'dan da 29 bin 949 kişi geldi. Söz konusu dönemde Rusya'dan gelen kişi sayısı yüzde 672 artış gösterdi. Öte yandan, Antalya Havalimanı iç hatlardan Mart ayında 292 bin 879 yolcu geldi, 269 bin 697 yolcu da çıkış yaptı.

Turizmciler yine de umutlu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz" dedi. Ulusoy, 2016 yılında turizmde bir türbülanstan geçen Türkiye'nin, bu türbülanstan çıkmaya başladığını belirtti. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl yaklaşık 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz.

Rusya ve Ukrayna pazarındaki gelişmeler olumlu. İngiltere pazarında sıkıntımız yok, Orta Doğu olumlu. Bazı Avrupa ülkeleriyle sıkıntımız var fakat onları da çözmeye çalışıyoruz" dedi. EKONOMİ SERVİSİ