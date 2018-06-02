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Rusya altında Çin'i solladı

Rusya uluslararası altın rezervlerinin büyüklüğü bakımından Çin'i geride bırakarak dünyada ilk beşe girdi

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:01
Rusya altında Çin'i solladı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde Rusya'nın altın rezervlerinin hacmi 52 ton artarak 1890.8 tona yükseldi. Bu tempoyla gittiği takdirde Rusya'nın ilk üçe girmesi olası. Uluslararası altın rezervlerinin büyüklüğü bakımından ülkeler şöyle sıralanıyor: ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, İsviçre, Japonya, Hollanda ve Türkiye.
EKONOMİ SERVİSİ

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