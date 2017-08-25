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Rusya da sanal para işine giriyor

Estonya'nın devlet olarak kendilerine ait bir sanal para çıkarmak için hazırlık yaptığını açıklamasının yankıları devam ederken Rusya da benzer planları olduğunu ilan etti

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Rusya da sanal para işine giriyor

Rusya, kendi bitcoinini çıkaracak. Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov tarafından yapılan açıklamada, "Rusya blockchain teknolojisiyle çalışacak kendi sanal para birimini devreye almayı planlıyor" denildi. Shuvalov'un verdiği bilgilere Rusya, kendi sanal para birimini çıkarmak için uluslararası düzeyde aktif çalışma yürütüyor ve güvenlik konularının en başından çözülmesi hedefleniyor.

Shuvalov, sanal para birimlerinin ulusal ekonomiyi daha riskli değil, daha güçlü yapması gerektiğini vurguladı. İnternet üzerinden e-vatandaşlık satarak dünyanın dört bir yanındaki bireylere Avrupa Birliği'nde (AB) şirket kurma hakkı veren Estonya da kendi bitcoinini çıkarmaya hazırlanıyor. EKONOMİ SERVİSİ

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