Rusya'dan domates hamlesi

Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, Türkiye’den domates ithalatının devam etmesine yönelik tekliflerini hükümete ilettiklerini söyledi. Gromıko, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımı devam eden Türkiye’den domates ithalatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rus Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye’den domates ithalatına ilişkin mekanizmalarla ilgili çalışmalarını tamamlandığına işaret eden Gromıko, “Bu konuya ilişkin tekliflerimizi hükümete ilettik” dedi. HABER MERKEZİ