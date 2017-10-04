Rusya'dan domates ithalatına yeşil ışık



Dvorkoviç, Türkiye’den domates ithalatına yönelik teklifin Rusya Tarım Bakanlığı tarafından kendilerine iletildiğini söyledi. Teklifin, yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatını kapsadığını belirten Dvorkoviç, "İthalat, domatesin Rusya’daki yetiştirme sezonu haricini kapsıyor. Teklifte, ithalatın bu yılın sonundan itibaren, önümüzdeki yılın başına kadarlık dönemden bahsediliyor" dedi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, Rus piyasasının Türk domatesine açılacağını ancak ithalat hacminin bu üründe düşük olacağını söyledi. AA