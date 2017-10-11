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Rusya'dan Türkiye'ye karşı hamle hazırlığı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'dan tarım ürünü sevkiyatına yönelik yeni düzenleme getiren Türkiye'ye simetrik yanıt vereceklerini söyledi.

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:40
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Rusya'dan Türkiye'ye karşı hamle hazırlığı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'nin Rusya menşeli veya çıkışlı olan ürünlerin ithalatında Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması koşulu getirmesi ile ilgili "Sevkiyat kurallarının sertleştirilmesi pek hoş değil, tarım ürünü sevkiyatını zorlaştırıyor" dedi.

Alınan son kararların nedenini anlayamadıklarını belirten Tkaçev, "Daha çok bürokratik nitelikli kararlar. İş adamlarımızın tahıl ihracatı zorlaştırılıyor, iki tarafın uzlaştığı prosedürler uygulanmalı. Bu fazladan bürokrasi yükü, olumlu bir sonuca götürmez" ifadelerini kullandı.

Tkaçev, "Eğer böyle saldırganca yeni engellerle geleceklerse biz de elbette gerekli tedbirleri alırız. Bu yüzden Türkiye'den sebze, narenciye, mandalina, portakal vs. gibi ürünlerin ihracatı konusunda yeterli cevabı veririz" dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TarımNarenciyeRusya Tarım BakanıAleksandr TkaçevTürkiyeRusya
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