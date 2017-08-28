Rusya ile ticaret yüzde 50 düştü

Rusya 'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov , bu yıl 86'ncısı düzenlenen ve Rusya'nın partner ülke olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) ardından, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle ekonomi ve enerji alanındaki iş birliğini değerlendirdi.

Türkiye ile ticari ilişkilerin önemine değinerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin kendileri açısından 'ana ortaklardan biri' olacağını belirten Yerhov, "Her iki taraf için de çok ciddi yatırım faaliyetleri mevcut. Rusya'nın büyük şirketleri Türk ekonomisine çok ciddi yatırımlarda bulunmuşlardır. Türk şirketleri başarılı bir şekilde Rus piyasasında faaliyet sürdürüyorlar. İş birliği konusunda çok ciddi bir yelpazeden bahsediyoruz. İnşaat sektörüyle sınırlı bir iş birliği değil bu ilişkiler" diye konuştu.

Yelpaze genişledi

Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticari ilişkilerin 1990'larda bavul ticaretiyle başladığını, şimdilerde iş birliği alanının büyük altyapı projelerinin hayata geçirilebildiği geniş bir yelpazeye uzandığını vurguladı.

Söz konusu altyapı projeleri arasında TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin sayılabileceğini anlatan Yerhov, şöyle devam etti:

"En parlak döneminde 2010 yıllarında karşılıklı ticaret hacmimiz yılda 34 milyar dolara kadar ulaşmıştır. Özellikle bu dönemde siyasi irade tarafından şimdilerde yeniden konuşulan 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi telaffuz edilmeye başlandı. Ancak son dönemde ikili ticaret hacmimizde ciddi bir düşüş yaşandı. Ticaretimiz 7-8 yıl önceki seviyenin yaklaşık yarısına düşmüş durumda. Bunun altında tabii ki çeşitli sebepler var, malum sebeplerden dolayı uygulanan kısıtlamalar da buna dahildir. Bunun dışında sistemden kaynaklı, piyasanın yarattığı bir durum da söz konusu. Türkiye ile aramızda 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefi oldukça iddialı ama ulaşılabilir bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu rakama nasıl ulaşılır sorusuna cevap aranırken, hem iş dünyamız hem de bölgesel düzeyde valilikler ve diğer kurumlar çok ciddi bir çalışma ve faaliyet içerisindeler."

Yerhov, örnek bir ticari başarı hikayesi olarak Tataristan'ın Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi'nin gösterilebileceğini vurgulayarak, söz konusu ekonomik bölgede neredeyse ayrı bir Türk oluşumundan bahsedilebileceğini de kaydetti.

Yerel para ile ticarette 'Mir' sistemi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, birkaç ay önce şu an sadece Rusya'da kullanılabilen ve 'Mir-Dünya' adıyla bilinen bir elektronik ödeme sistemini devreye aldıklarına işaret ederek, "MasterCard veya Visa'dan bağımsız bir sistem. Eminim ki Türk iş dünyası sadece ruble cinsinden işleyen bu sisteme mutlaka bir şekilde entegre olacak, bu da yerel para cinsinden ticareti pozitif etkileyecektir" dedi.

Yerhov, iki ülke arasında yerel para cinsinden karşılıklı ticarette söz konusu sistemin etkisini konuşmak için henüz erken olduğunu, Rusya'da Haziran ayından itibaren kartları dağıtılan sistemin henüz deneme sürecinde bulunduğunu söyledi.