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Rusya kapıyı nihayet açtı

BAİB Başkanı Satıcı, Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin 5 Mart'tan itibaren bazı sebzelerin ithalatına onay vermesine ilişkin, "Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu" dedi

05 Mart 2018 Pazartesi 17:18
Rusya kapıyı nihayet açtı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın Türkiye'den nar, patlıcan, kabak, biber ve marul ithalatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararının 100 milyon dolarlık ihracat anlamına geldiğini bildirdi.

Satıcı, Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin (Rosselkhoznadzor) 5 Mart pazartesi gününden itibaren nar, patlıcan, biber, marul, sakız kabağı ve bal kabağının Türkiye'den ithalatına onay verdiğini duyurduğunu hatırlattı. Henüz resmi açıklama gelmese de karardan memnun olduklarını belirten Satıcı, "Resmi yazının gelmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde bu ürün grupları için ihracatın önü açılmış olacak.

Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu. Meslektaşlarımız karardan büyük memnuniyet duyuyor. Pazar çeşitliliğimiz var fakat Rusya pazarı bizim için önemli. Rusya'nın da Türkiye'nin sunduğu kalitede, fiyatta ve lezzette ürünü ikinci bir ülkeden bulması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Yaş meyve sebze ihracatı artıyor

Yaş sebze meyve ihracatının bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artığına işaret eden Satıcı, "Geçen yıl bölgemizden yaklaşık 420 milyon dolarlık, Türkiye genelinde ise 2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Yaş meyve sebze ihracatının hem bölgemizde hem de ülke genelinde yıl sonunda yaklaşık yüzde 20 artacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Bu arada 2018 yılının ilk 2 ayında (Ocak-Şubat) Rusya'ya Türkiye'den 184 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi.

Rusya, bu rakamla Türkiye'den en çok yaş meyve, sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu. Türkiye'den son 2 ayda dünyanın dört bir yanına 677 milyon dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi.
AA

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