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Rusya son petrol sahasını da satıyor

Rusya’nın kara üzerinde bulunan son büyük petrol sahası Erginskoye'nın satışı için ihaleye çıktığı bildirildi.

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Rusya son petrol sahasını da satıyor

Rusya Yeraltı Kaynakları Kullanma Kurumu Rosnedra tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kara üzerindeki son büyük petrol sahası olarak bilinen Batı Sibirya’daki Erginskoye petrol sahası için ihale sürecinin başlatıldığı belirtildi. Başlangıç ödeme tutarının 5.3 milyar rubleden 7 milyar rubleye (yaklaşık 124 milyon dolar) çıkarıldığı ihalenin son başvuru tarihi, 12 Mayıs olarak belirlendi. Açıklamada, Erginskoye petrol sahasında C1 kategorisinden 64 milyon ton kanıtlanmış petrol rezervinin bulunduğu belirtilirken, tüm bölgede C2 kategorisinden yaklaşık 307 milyon ton petrol rezerv potansiyelinin bulunduğu kaydedildi. Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Novatek ve Surgutneftgaz’ın ihaleye ilgi göstermesi beklendiği ve kazanan firmanın 7 Haziran’da açıklanacağı belirtildi. 

EKONOMİ SERVİSİ  
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