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Rusya'ya domates tepkisi

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulunca, "Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz" çağrısında bulunuldu.

06 Şubat 2018 Salı 15:54
Rusya'ya domates tepkisi

Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulunun, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın kendi üreticilerini ve üretimini koruma gerekçesiyle Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kısıtlı sayıda 3 firmaya ihraç izini verilmesi ve son olarak 1 Şubat 2018'den itibaren bunlara daha önce bu ülkeye ihracatı olmayan 5 firmanın ilave edilmesinin, uzun yıllardır Rusya'ya ihracat yapan, yatırımları bulunan sektörün önde gelen firmalarını mağdur ettiği vurgulandı.

Türkiye'deki firmaların, modern paketleme tesisleri başta olmak üzere Rusya'nın talep ettiği tüm kriterlere fazlasıyla sahip olunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’ye getirilen kısıtlama sonrası Rusya’nın diğer ülkelerden yaptığı domates ithalatı 2017 yılının ilk 9 ayında 395 bin 919 ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış göstermiştir. Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatını kısıtlamasına rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, İran, Azerbaycan, Belarus gibi ülkelerden domates ithalatını artırarak devam ettirmektedir. Bu durum göstermektedir ki Rusya Federasyonu’nun domates ithalatında kısıtlamaları ve engelleri sadece Türk domates ihracatçılarına uygulanmaktadır. Bu kısıtlayıcı uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeDomates
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