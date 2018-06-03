Rusya'ya ihracat artışı yüzde 60'ı aştı

Rusya'ya 2017'nin Ocak-Mayıs döneminde 872 milyon 943 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. 2018 yılının ilk 5 ayında Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın büyüklüğü açısından 263 milyon 628 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer alırken, bunu 195 milyon 899 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Bu dönemde Rusya'ya 156.5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamülleri, 117.4 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon, 110.2 milyon dolarlık deri ve deri mamülleri, 109.2 milyon dolarlık da makine aksamı ve siparişleri ihracı gerçekleşti.Böylece ilk 5 ayda 6 sektörün Rusya'ya ihracatı, 100 milyon doları aştı.

EKONOMİ SERVİSİ