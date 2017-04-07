Rusya yola geliyor

Türkiye'nin 'Rus buğdayı ve ayçiçeği'ne vergi koyması sonuç getirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “İleriye doğru adım atmak ve karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur” dedi. Rus daha önce benzer açıklamalarda bulunmaktan kaçınıyordu. Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulunan Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye arasındaki kısıtlamaların, tüm tarafların zararına olduğu değerlendirmesinde bulundu. İkili ticarette yapıcı bir şekilde ileriye doğru atılacak adımların gerektiğini belirten Dvorkoviç, “Kayıpları engellemek için karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur” ifadesini kullandı.

Kritik görüşmeler referandumdan sonra

Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rus tahıl ürünlerine yönelik görüşmelerin muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan tarihinden sonra yapılacağını söylemişti. Türkiye, Mart ayında Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçeği yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13.5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9.7 vergi artışını öngören düzenlemeyi hayata geçirmişti. Rusya'nın ise Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı devam ediyor. EKONOMİ SERVİSİ

Domates Rus pazarına Belarus’tan giriyor

Bölgeden 41 ülkeye domates gönderildi ve bu ülkeler arasında Hint Okyanusu'nun ortasında bulunan ve bin 200 adadan oluşan Maldivler yer alıyır. Antalya'dan yıl sonuna kadar gerçekleşen domates ihracatının 180 milyon doları aşması bekleniyor. En fazla ihracat ise 162 milyon dolar ile Belarus'a yapıldı. Bu domateslerin bir bölümünün Rusya pazarına sokulduğu tahmin ediliyor.