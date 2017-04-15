Rusya’dan sağduyu çağrısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasında yaşanan gıda ithalat krizini görüşmek için yarın Rusya'ya gidecek. Konuyla ilgili konuşan Zeybekci, "Karşılıklı olarak bütün yasakları, Rusya tarafının koymuş olduğu yasakların tamamını, vizeden, nakliye, şirketlerimizin faaliyetleri ve tarım ürünleriyle ilgili tüm yasakları gözden geçireceğiz. Umarım çözeriz bu sefer" açıklamasında bulundu. Rusya, 2015 yılında Ankara ile yaşanan uçak krizi sonrası Türk domateslerinin ithalatına yasak getirmişti. Rusya'da yerli üreticileri, Türk domateslerinin ithalatının serbest bırakılmasının, yerli üretimin gelişiminin önünü tıkayacağını savunuyor. Başbakan Medvedev ve Tarım Bakanı Tkaçev de bu görüşü savunuyor. Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, yasak kararına rağmen pazarda büyük miktarda Türk menşeli domates satılmasının “sırrını” ortaya çıkardığını duyurmuştu. Gazete, muhabirlerinin araştırması sonucu “Türk domatesinin Rusya pazarına geliş şemasını” saptadığını iddia etti. Gazeteye göre şu an piyasada “illegal ithalatın yüzde 50’si” Türk domatesi. Buna göre Rusya’nın her yerinden toptan domates siparişleri agrobazar.ru adlı en büyük tarım ürünleri satış sitesinden veriliyor. Bu sitenin serveri Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunuyor. İddiaya göre, Fas menşeli gösterilen domatesler Belarus ya da Kazakistan üzerinden Rusya topraklarına sokuluyor. Gazete, bu durum Rusya Tarım Bakanlığı’nın bildiğini ancak organizasyonu yürüten web sitesi yurtdışında olduğu için “bir şey yapılamadığını” yazıyor. Ancak sitenin bu durumda “neden bloke edilmediği” açıklanmıyor.

EKONOMİ SERVİSİ