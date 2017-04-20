Rusya’dan yeni yaptırım mı?

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerine karşılıklı yaptırım ve vergi uygulamalarının aşılması için müzakereler devam ederken, Türkiye'yi hedef alan yeni bir kararın hazırlık aşamasında olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu defa sadece Rusya değil, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın ortak karar alması gündemde. İddiaya göre Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri, portakal dahil bazı tarım ürünlerinin ithalatında yüzde 5’lik gümrük vergisi konulması için hazırlık yapıyor. Rus medyasında yer verilen habere göre, portakal dışında üzüm, hurma, fıstık, Brüksel lahanası da, ek gümrük vergisi konulması planlanan ürünler arasında yer alıyor. Hazırlanan teklifte portakal, üzüm, fıstık ve hurma için yüzde 5, Brüksel lahanası için yüzde 13 vergi öngörülüyor. Teklifte portakal için yüzde 5 vergi dışında gümrük vergisinde esas alınacak “minimum fiyat” uygulamasına da geçilmesi isteniyor. Şu anda üzerinde çalışılan tasarının 27 Nisan’da karara bağlanması bekleniyor.

Rusya ve diğer Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler, 2 Ocak’tan beri portakalın gümrüksüz girişine imkan veriyordu. Uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Uygulamanın en büyük zararı Türk ürünlerine olacak. Türk turunç ürünlerine Rusya ambargosu 1 Ocak-9 Ekim 2016 tarihleri arasında uygulanmıştı. Avrasya Ekonomik Birliği’nden yapılan açıklamada Mısır, İran ve İsrail ile bu ürünlerde ‘gümrüksüz rejim’ için müzakereler yürütüldüğü, bu ülkelerden ürün akışının sorunsuz sürmesinin hedeflendiğini vurgulandı. Bu durumda uygulamanın özellikle Türkiye’yi hedeflediği sonucu çıkıyor.

6-7 Mayıs’ta zirve var

Bu gelişme medyaya yansırken, Türkiye ile Rusya arasında tarım ürünlerinde yaptırımların kaldırılması pazarlığı da sürüyor. Rusya'nın uyguladığı ekonomik tedbirleri ve ticari ilişkileri görüşmek üzere, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet üyeleriyle Moskova'ya gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi. Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç de 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye Rus savaş uçağını düşürdüğünde sarf ettiği "Sırtımızdan bıçaklanladık" açıklaması, bu kez Rusya Tarım Bakanı'ndan geldi. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, buğday dahil bazı Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye gönderilmesinin sınırlanmasına ilişkin olarak, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi ve Türk domatesine kapıları açmayı düşünmediklerini bir kez daha ilan etti.