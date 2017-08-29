Rusya’nın 29 yıllık petrolü kaldı

Rus medyasına konuşan Donskoy, Rusya'nın 49 trilyon metreküp doğal gazı rezervinin bulunduğunu, bunun da dünyadaki bilinen en büyük rezerv olduğunu belirtti. Bununla birlikte, bakan yeni keşiflerle söz konusu rezervlerin artabileceğini ifade ediyor. Yamal'da incelemesi devam eden 4 trilyon metreküplük yeni yatak bunlardan bir tanesi. Rusya'nın petrol rezervlerinin büyüklüğü ise 80 milyar varil. Bu ise dünyada bilinen en büyük sekizinci petrol rezervi. Mevcut teknolojiyle çıkarılması kar getirmeyen ve bu yüzden şimdilik dokunulmayan petrol yatakları bu hesaba dahil değil. Donskoy, Rusya'nın petrol macerasının 29 yılla sınırlı kalmayacağından emin. Rusya'nın mevcut yataklardan yıllık petrol üretimi 500 milyon tonun üzerinde. EKONOMİ SERVİSİ