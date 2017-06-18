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Rusya’nın sebzesi Trabzon’dan gidiyor

Türkiye'den 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde Rusya Federasyonuna 123 milyon 738 bin 321 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi

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Rusya’nın sebzesi Trabzon’dan gidiyor

İhracatın 39 milyon 89 bin 390 dolarlık kısmının gerçekleştirildiği Trabzon, 21 il arasında ilk sırada yer aldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan yapılan meyve sebze ihracatında, önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 144, değer bazında ise yüzde 80 artış yaşadı. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Gürdoğan, Trabzon'dan gerçekleşen ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde ise yüzde 58 arttığını ifade ederek, "Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin düzelmesi ve akabinde ihracat yasaklarının önemli ölçüde kalkmasıyla ihracatımız hızlı bir yükseliş trendine girdi. Önümüzdeki aylarda da bu yükselişin daha da üst rakamlara ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi. AA

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