Rusya’ya ayakkabı ihracatı 5’e katlandı

Türkiye’nin Rusya’ya ayakkabı ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6.3 milyon dolara çıktı. Rusya’ya Ocak-Mayıs döneminde yapılan ihracatta da yüzde 96.7 artış kaydedildi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, 2013’e kadar Türk ayakkabı sektörünün en büyük pazarı olan Rusya’ya muhteşem bir dönüş yaptıklarını söyledi. Rusya’daki ekonomik daralma ve ardından gelen uçak krizi nedeniyle pazarda son 3 yılda büyük kan kaybettiklerini hatırlatan Hüseyin Çetin, 2017 ile birlikte ticarette yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı. Çetin, şöyle devam etti: “Rusya, Türkiye’nin en büyük komşusu ve en önemli ticari ortaklarından biri. Deri ve ayakkabı sektörü için de Rusya pazarı kritik öneme sahip. Biz ayakkabıda Avrupa’nın en büyük üretim potansiyeline sahip ülkesiyiz ve Rusya en büyük pazarımız" dedi.

Altın çağ geride kaldı

Rusya'ya 2013’te ayakkabı ihracatının 129 milyon dolara ulaştığına işaret eden Çetin, "Ancak Rusya ekonomisindeki daralma ve ardından gelen uçak krizi ile ihracatımız geçen yıl 28.7 milyon dolara kadar geriledi. Neyse ki sektörümüz için sıkıntılı dönem sona erdi. 2017 ile birlikte Rusya’ya ihracatta yeniden yükseliş trend i başladı. Bu yılın ilk 5 ayında 28.6 milyon dolarla neredeyse geçen yılın tamamında yaptığımız ihracat rakamına ulaştık" şeklinde konuştu. Rusya’ya deri ihracatında da bahar havası estiğini hatırlatan Hüseyin Çetin, yılın ilk 5 ayında bu ülkeye ihracatta yüzde 73 artış olduğunu sözlerine ekledi.

Ayakkabı sektörünün en büyük 10 pazarı (2017 ilk 5 ay)

Ülkeler İhracat (milyon $)



Irak 45.2

Rusya 28.6

Bulgaristan 22.5

Almanya 19.2

Romanya 12.8