Rusya’ya ihracat coştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Mayıs ayı ihracat rakamları, Denizli’de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı etkinlikte 4 bin 80 kişinin çalıştığı Menderes Tekstil’in Avrupa’nın en büyük tekstil üretim tesislerinde açıklandı. Verilere göre, ihracat Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 artarak 13 milyar 956 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.1 artarak 161.7 milyar dolar oldu. İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti.

Rekorla veda etti

TİM Başkanı Büyükekşi, bu ay TİM başkanlığı seçimleri yapılacağına işaret ederek, “10 yıldır şerefle devam ettirdiğim TİM Başkanlığım sona eriyor” dedi. TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını Başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi, duygu yüklü konuşmasında, “Türkiye’de 71 bin ihracatçının temsilcisi olan ve 3.1 milyon kişiye istihdam sağlayan TİM olarak ihracatımızı ivmeli bir performansla artırmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için ter dökerek bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırıyoruz. Genel Kurul ile 10 yıldır ülkem adına ve ihracatçılarımız adına onur ve şerefle yürütmüş olduğum TİM Başkanlığı görevimi devredeceğim. Son açıklamamızın da bir rekor açıklaması olması bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Umuyorum ki, yeni seçilecek TİM Başkanımız da önümüzdeki aylarda nice rekorları açıklamaya devam edecek” dedi.

Değerli Euro katkıda bulundu

Büyükekşi, Mayıs ayı ihracatına paritenin etkisinin pozitif yönlü olarak 346 milyon dolar olduğunu, bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olmasının etkili olduğunu söyledi. Son dönemde döviz kurları üzerinde ciddi bir spekülatif ortam oluştuğuna da değinen Büyükekşi, “Türk Lirası çok hızlı bir değer kaybı süreci yaşadı. İhracatçılar olarak döviz kurlarında bu denli yüksek oynaklığın olmamasını arzuluyoruz. İnanıyoruz ki, seçimlerin ardından yeni Hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın alacağı önlemlerle birlikte, kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek” şeklinde konuştu.

Otomotiv sektörü liderliğini korudu

Mayıs ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 oldu. Bu sektörü 1.49 milyar dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon ile 1.46 milyar dolarla Kimyevi Maddeler sektörleri takip etti. Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 65.8 ile Yaş Meyve ve Sebze, yüzde 44.3 ile Savunma ve Havacılık Sanayii ve yüzde 25.8 ile Demir ve Demir Dışı Metaller oldu. Genele bakıldığında tarım ihracatı yüzde 13.6 sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12.6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 3.3 azaldı.

Rusya pazarı dörtnala

İhracat pazarlarına bakıldığında mayıs ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya yüzde 10.2, İngiltere’ye yüzde 13, İtalya’ya yüzde 23.8, İspanya’ya yüzde 51.8 ve Fransa’ya yüzde 20.3 artış kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 56 ile Rusya’ya oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında mayısta AB’ye ihracat yüzde 18.8 artarken, AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 51.6 oldu. Afrika’ya ihracat yüzde 27.7; Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 14.1 artarken, Orta Doğu’ya yüzde 6.7, Kuzey Amerika Ülkelerine ise yüzde 9.9 azaldı. İhracat rakamlarının açıklandığı ve en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında olan Denizli ise ihracatını mayısta yüzde 19.7 yılın ilk beş ayında ise yüzde 20.4 artırdı. Etkinlikte konuşan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “170 ülkeye 3 milyar dolar ihracat yaptık geçen yıl. Bu yılki hedef 3.5 milyar dolar. Yaklaşık 1300 ihracatçımız var” bilgisini verdi.

Gelecek gençlerin olacak

Büyükekşi konuşmasında 2015 yılındaki başlattıkları İNOVATİM ve Girişim Evleri projelerini başarıyla sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: “140 üniversiteden 2 bin kişilik dev İNOVATİM kadromuzla inovasyon bilincini tüm gençlerimize yayıyoruz. İTÜ’de bulunan ekibimizin oluşturduğu ROV takımımız, geliştirdikleri su altı robotunu Antartika’da bulunan Türk bilim adamlarına hizmet etmesi için gönderiyorlar. Yine İstanbul’daki İNOVATİM’lilerin oluşturduğu STARSAT takımı geliştirdiği bir model uyduyla NASA’nın organize ettiği CANSAT yarışmasına giderek ülkemizi temsil edecek. ODTÜ’de bulunan Formula takımı ekibimiz ürettiği Formula aracıyla temmuzda İtalya’da Formula Student yarışmasında ülkemizi temsil edecek.”

‘Dünden farklı şeyler yapmalıyız’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM’in Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ihracatçımızın Türkiye’yi sırtlamaya devam ettiğine işaret ederek, özetle şunları söyledi: “İhracata verdiğimiz destekler 2017’de 3 kat arttı. Dünyanın en nitelikli teşvik sistemini getirdik. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Fason ile buraya kadar geldik. Bundan böyle dünden farklı şeyler yapmamız lazım. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeliyiz. Ara mallarında tedarik güvenliğini temin etmeliyiz. Markalarımız ve patentlerimiz bize ait olmalı. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Reel ekonomi, ekonominin aslıdır ve gerçeğidir. Türkiye her yıl 1.2 milyon vatandaşını iş sahibi yapacak oranda büyümelidir. Bunun için her yıl en az yüzde 6 büyümeliyiz. 2018 yılı sonu itibariyle hizmet ihracatı beklentisi 52 milyar dolar olacak. Paris’te Perşembe günü imzaladığımız anlaşmaya göre OECD, Paris’ten sonra ikinci merkezini İstanbul’da açacak. 2018 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın ve çalışanlarımızın gayretiyle 170 milyar doları aşacağız.” İhracat rakamlarını Başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi’yi 4 yıllık süreçte iyi bir yol arkadaşı olması ve mevzu bahis meslek olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmaması sebebiyle tebrik eden Bakan Zeybekci, “TİM’de 2 dönem kuralı var ve sektörün önünü açmak, yenilenmek lazım. Mehmet Büyükekşi’ye de bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyor, Türkiye’de bu konuda ilk ve tek olmaları sebebiyle de tebrik ediyorum” dedi.