Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102158
ALTIN
183.254
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9539
EURO
5.2203
banner138

Rusya’ya ihracat iyi gidiyor

Türkiye’den Rusya’ya yapılan ihracat yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1.1 milyar dolar oldu

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:05
Rusya’ya ihracat iyi gidiyor

Türkiye’den Rusya’ya geçen yılın aynı döneminde 612 bin 84 ton ürün gönderilerek karşılığında 673 milyon 439 bin 675 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemler itibarıyla bu ülkeye ihracat miktar bazında yüzde 42, değer bazında ise yüzde 63 artış gösterdi. Rusya’ya ihracatta ilk sırayı yaş meyve sebze ürünleri aldı. Ocak-Mart döneminde bu ülkeye 315 bin 186 ton yaş meyve sebze satılarak karşılığında 202 milyon 184 bin 338 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Doğu Karadeniz’den Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 46 artışla 48 milyon 128 bin 186 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok, 18 Mayıs’ta borsada
Şok, 18 Mayıs’ta borsada
Yabancılar Türkiye’ye yatırıma soğuk
Yabancılar Türkiye’ye yatırıma soğuk
Dövizde zapturapt dönemi
Dövizde zapturapt dönemi
İki ilimizde daha petrol bulundu!
İki ilimizde daha petrol bulundu!
Stok eritme hamlesi
Stok eritme hamlesi
Rus turistlerin yarısı Türkiye'yi tercih etti
Rus turistlerin yarısı Türkiye'yi tercih etti
Moody’s bankaların notunu kırdı
Moody’s bankaların notunu kırdı
Şubat rakamları açıklandı! Diplomalı işsizlik yüksek
Şubat rakamları açıklandı! Diplomalı işsizlik yüksek
Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak
Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim