Rusya’ya ihracat iyi gidiyor

Türkiye’den Rusya’ya geçen yılın aynı döneminde 612 bin 84 ton ürün gönderilerek karşılığında 673 milyon 439 bin 675 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemler itibarıyla bu ülkeye ihracat miktar bazında yüzde 42, değer bazında ise yüzde 63 artış gösterdi. Rusya’ya ihracatta ilk sırayı yaş meyve sebze ürünleri aldı. Ocak-Mart döneminde bu ülkeye 315 bin 186 ton yaş meyve sebze satılarak karşılığında 202 milyon 184 bin 338 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Doğu Karadeniz’den Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 46 artışla 48 milyon 128 bin 186 dolar seviyesinde gerçekleşti.