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Rusya’ya ihracat yüzde 41 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım 2015'te uçak kriziyle bozulan Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesine yönelik adımların olumlu etkileri dış ticaret verilerine yansımaya devam ediyor

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Rusya’ya ihracat yüzde 41 arttı

Rusya'ya ihracat Ocak-Mart 2013 döneminde 1.7 milyar dolarken, 2014  yılının aynı döneminde 1.4 milyar dolara geriledi. 2015'in ilk çeyreğinde söz  konusu tutar 912 milyon dolara, geçen yılın aynı döneminde ise 353 milyon dolara  kadar düştü. Bu yılın ocak-mart döneminde ise geçen yılın ocak-mart dönemine göre  yüzde 40.9 artarak 498.1 milyon dolar oldu. İhracatta tutar olarak en çok artış "meyveler", "kazan ve makineler" ile "motorlu kara taşıtları" fasıllarında gerçekleşti. Söz konusu dönemde ithalat yüzde 11.5 artarak 4.4 milyar dolara çıktı. İthalat tutar olarak "mineral yakıtlar" ve "demir çelik" ithalatında artarken, "hububat" ve "hayvansal-bitkisel katı ve sıvı yağ" fasıllarında azaldı. HABER MERKEZİ

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