Rusya’ya makine ihracatında artış

Makine ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artarken, sektörün Rusya'ya ihracat artışı yüzde 62 oldu. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran, Rusya'daki makine ihracat artışının yılın ikinci yarısında da süreceğine inandıklarını belirtti.



Türkiye’nin Rusya’ya 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 99 milyon dolar olan makine ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 62 artışla 161 milyon dolara yükseldi. Rusya'ya takım tezgâhları ile inşaat ve madencilik makineleri ihracatında yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağladıklarını belirten MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, şunları söyledi: “Türkiye'nin Rusya'ya genel ihracatı içinde makine sektörünün payı bugün yüzde 12 gibi yüksek bir seviyede.



Avrupa'da büyük ilgi gören Türk makinelerinin Rusya'da da popülaritesi artıyor. Aramızdaki ekonomik işbirliğinin artırılması her iki tarafın da yararına olacaktır. Rusya’daki yeni yatırım potansiyel düşünüldüğünde, makine ihracatının çok daha üst seviyelere çıkarılması için zemin uygun görülüyor. İhracat artışımızın yılın ikinci yarısında da süreceğine inanıyoruz.” EKONOMİ SERVİSİ

