Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer

Dublin’den Dalaman’a 184 yolcusuyla gelen Ryan Air’ın ilk uçağı su takı ve törenle karşılandı. Uçaktan inen yolculara YDA Dalaman Havalimanı personeli tarafından ikramlarda bulunuldu. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile Ryan Air temsilcileri Dublin’den Dalaman’a başlayan uçuşlar dolayısıyla pasta kesti. Ryan Air’in önemli bir hava yolu şirketi olduğunu anlatan Güvenç, “Bugün Dublin’den Dalaman’a ilk seferini yapan Ryan Air bir dünya devi. Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması… Hedefleri 430 uçaklık filolarını daha da büyüterek 2020’li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak” dedi. Ryan Air temsilcisi Nikolas Lardis de Dalaman’a yapılacak uçuşu resmi olarak tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu yeni rotanın başlangıcını kutlamak için haziran ve temmuz aylarında seyahat için sadece 9.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla Dublin’den Dalaman’a satış yapılmaktadır. Bunlar sadece Ryanair.com web sitesinde 27 Haziran Çarşamba günü gece yarısına kadar geçerlidir” ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ