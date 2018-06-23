'Saadet zinciri'ne üye olmak haklı fesih sayıldı

İzmir'de yaşayan D.D, geçen yıl çalıştığı şirket tarafından "yapılan duyurularla açıkça yasaklanan iş ve işlemlerde bulunduğunuz tespit edilmiş ve savunmanız alınmış olup iş sözleşmeniz disiplin kurulunca İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca feshedilmiştir." gerekçesiyle işten çıkartılınca konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 13. İş Mahkemesi, davacının şirketin duyurulara rağmen ek iş olarak kamuoyunda "saadet zinciri" olarak bilinen piramit satış işlemleri yapan bir platforma katıldığı, iş görme borcunu kendi iş verenine karşı yerine getirmesi gerekirken kazanç sağlayıcı ek işlerle uğraştığı, bu davranışın iş verenin güvenini sarsıp iş yerinde olumsuzluklara neden olduğu gerekçesiyle işe iade davasının reddine karar verdi. Davacı D.D, daha sonra kararın düzeltilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de ilk derece mahkemenin kararını onadı.

AA