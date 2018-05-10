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Sabiha Gökçen'den 10.6 milyon kişi uçtu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yılın Ocak-Nisan döneminde toplam 10 milyon 665 bin 336 yolcuya ev sahipliği yaptı

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
Sabiha Gökçen'den 10.6 milyon kişi uçtu

İstanbul Sabiha Gökçen'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 31.3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve bir önceki yıla göre yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında da aynı başarısını devam ettiriyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde toplam 10 milyon 665 bin 336 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen’de ilk 4 aylık yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ilk 4 aydaki toplam yolcu sayısı ise 9 milyon 147 bin 971 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 4 ayında 3.4 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 16 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 7.2 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 17'ye ulaştı.

Nisan ayında havalimanından toplam 2 milyon 872 bin 534 yolcu geçiş yaparken bu rakam geçen yılın nisan ayına oranla yüzde 12 oranında artış gösterdi. Nisan ayında dış hat yüzde 12, iç hat yolcu sayılarında ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11 oranında artış elde edildi. Geçen yıl Nisan ayında uçan yolcu sayısı 2 milyon 570 bin 830 olarak gerçekleşmişti.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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