Sadece Türkiye kaybediyor!

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Geçen yıla kadar Türkiye’nin en büyük turizm pazarı unvanını koruyan, bu yıl ise ‘en fazla turist gönderen ülkeler’ sıralamasında gerilere düşen Almanya pazarı yıla sancılı başladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından Almanya pazarına yönelik hazırlanan raporda, bu yıl bu pazarda sıkıntıların süreceği ancak yine de ‘son dakika’ hızlanmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Raporda görüşleri bulunan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2011-2015 döneminde ülkemize gelen Alman turist sayısındaki istikrarlı seyrin 2016 yılındaki sert düşüşle sona erdiğini, 2016 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30 düşerek 3.9 milyona gerilediğini hatırlattı.

Mısır pazarı bile düzeliyor

“2017 yılına yönelik Almanya’da tatil satışlarında İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan satışları oldukça iyi seviyeye çıkarken, Mısır satışları ise önemli ölçüde artmaya başladı. Pazarın kaybeden tek ülkesi maalesef Türkiye oldu” diyen Bayındır, Türkiye pazarına yönelik olarak, son dakika satışlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu, işletmelerin planlamalarında bu hususa dikkat etmeleri gerektiğine işaret etti.

Yüzde 58 gerilemeyle başladı

Bayındır, şunları söyledi: “Mevcut durumda yaşanan endişeler ve ülkeler arası siyasi fikir ayrılıkları dikkate alınarak 2017 yılında, Ortadoğu, İran ve Rusya pazarlarında artış, başta Almanya olmak üzere Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya ile özellikle AB ülkelerinden Türkiye’ye gelecek turist sayısında önemli oranda düşüş bekleniyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin (DRV) Almanya seyahat pazarındaki son duruma ilişkin açıklamasına göre, Türkiye satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58 geride kaldı.”

Düşüşün başlıca nedeni güvenlik kaygısı

Türkiye'de meydana gelen terörist saldırılar nedeniyle Avrupalı turistler için Türkiye önemli güvenlik algısı ve endişesi oluşturuyor. Geçen yıl Sultanahmet, İstanbul İstiklal Caddesi, Atatürk Havalimanı ve son olarak yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan saldırılar sonrasında İstanbul’a ve Türkiye'ye yönelik çok sayıda rezervasyon ve kongre iptalleri yaşandı. Özellikle yılbaşında Reina'daki saldırı sonrasında bu yıl Ocak ve Şubat ayları İstanbul turizmi açısından 'çok kötü' geçti. Türk turizm sektörü açısından içinde bulunulan dönemde tüketici açısından fiyatlardaki astronomik indirimler önem taşımıyor. Fiyattan ziyade güvenlik olgusu ön plana çıkıyor.