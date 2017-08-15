Sağlık turizmi çok daha kârlı Her yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi sağlık turizmi amacıyla geldikleri Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolar harcama yapıyor. Veriler Türkiye’ye sağlık için gelen yabancıların tatil için gelen turistlerden 10 kat fazla harcadığını gösteriyor

15 Ağustos 2017 Salı 16:17 Bu haber kez okundu.