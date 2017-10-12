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Sağlık turizminde Türkiye ilk üçte

Türkiye’nin, sağlık turizminde dünyada en çok tercih edilen ilk 3 ülke arasında olduğu belirlendi..

12 Ekim 2017 Perşembe 14:04
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Sağlık turizminde Türkiye ilk üçte

Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye’de, içinde son teknoloji hastanelerin de bulunduğu 2 bin sağlık kurumu bulunurken bunlardan 54 tanesinin Joint Comissions International (JCI) onaylı olduğu tespit edildi.

Ülkemize geçtiğimiz yıl en çok yabancı hasta Ağustos ayında gelirken  Ağustos ayında gelen hasta sayısının 43 bin 856 kişi olduğu saptandı. Sağlık turizmi için gelen hastaların en düşük olduğu ay 24 bin 578 hasta ile Aralık oldu.

Ülkemize sağlık turizmi için gelen hastaların ülkelerine bakıldığında en fazla hastanın Almanya, Azerbaycan Irak ve Libya olduğu görüldü. Bu ülkeleri Suriye, Sudi Arabistan, Rusya, Hollanda ve İngiltere’nin takip ettiği görüldü.

Türkiye özellikle fiyatlarında çok uygun olması nedeniyle sağlık turizminde büyük ilgi görürken gelen hastalar en çok Göz, Diş Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisi için ülkemizi tercih ediyor.

Türkiye’de sağlık turizmi için en fazla tercih edilen şehir ise İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Muğla, Bursa ve Konya illerimiz izledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sağlık TurizmiınterpressTürkiyeSağlık
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