Sahte kripto paralar geliyor!

Bilgisayar korsanları, piyasada tutmuş kripto paraların sahtesini piyasaya sürmek için kafa patlatmaya başladı.

Bu konudaki aldatmacalar şimdiden görülmeye başlandı. 2018’de bu alanda yeni aldatma yöntemlerine tanık olunacağına işaret ediliyor.

Öte yandan anti-virüs yazılım kuruluşu ESET, 2018 Siber Güvenlik Eğilimleri raporunu yayınladı.

Raporda, fidye saldırılarının artacağı öngörülürken, internet bağlantılı cihaz sayısının 11 milyarı aşacak olması nedeniyle de makinelerin yükselişine dikkat çekiliyor. Bu sayının 2020'de 20.4 milyar olacağı öngörülüyor.

HABER MERKEZİ