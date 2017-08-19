Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanal ödeme 5 yılda 250 milyar lirayı aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında yerli kredi kartlarıyla 149.8 milyonu yurt içinde, 29.6 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 179.4 milyon adet işlem gerçekleşti

Bu haber kez okundu.

Sanal ödeme 5 yılda 250 milyar lirayı aştı
Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden yapılan işlem sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Geçen yılın ilk yarısında işlem sayısı 152.7 milyon düzeyindeydi.
İnternette, yerli kartlarla işlemlerin tutarı ise yurt içinde 40 milyar 737 milyon lira, yurt dışında 3 milyar 737 milyon lira, toplamda 43 milyar 976 milyon liraya yükseldi. Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden işlem tutarı 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. Haziran 2012 - Haziran 2017 dönemini kapsayan 5 yılda yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında 1 milyar 238 milyon adet işlem yapıldı.

Bu işlemler karşılığında 256 milyar 689 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi. Bu yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 245 lira oldu. Yerli kartların yurt içi kullanımında 272 lira olan işlem başına ödeme tutarı, yurt dışı kullanımında ise 110 lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 215 lira düzeyinde idi. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sanal ödeme 5 Yılda 250 Milyar Lirayı Aştı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100