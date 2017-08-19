Sanal ödeme 5 yılda 250 milyar lirayı aştı

Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden yapılan işlem sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Geçen yılın ilk yarısında işlem sayısı 152.7 milyon düzeyindeydi.



İnternette, yerli kartlarla işlemlerin tutarı ise yurt içinde 40 milyar 737 milyon lira, yurt dışında 3 milyar 737 milyon lira, toplamda 43 milyar 976 milyon liraya yükseldi. Yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında internet üzerinden işlem tutarı 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. Haziran 2012 - Haziran 2017 dönemini kapsayan 5 yılda yerli kartlarla yurt içi ve yurt dışında 1 milyar 238 milyon adet işlem yapıldı.



Bu işlemler karşılığında 256 milyar 689 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi. Bu yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 245 lira oldu. Yerli kartların yurt içi kullanımında 272 lira olan işlem başına ödeme tutarı, yurt dışı kullanımında ise 110 lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında yerli kartlarla işlem başına ödeme tutarı 215 lira düzeyinde idi. AA