'Sanal paranın sonu fena olacak'

Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki Buffett, ABD'li CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi sanal para birimleri hakkında değerlendirmede bulundu. Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

Buffett, Kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu görüşünü 'şaka', kripto para piyasasını da 'balon' olarak nitelendirmişti.

AA