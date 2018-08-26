Sanayi kentinden yerli tohuma destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığına değinilerek, bu ürünlerin üretimiyle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Endüstriyel besinlerin yerine giderek artan miktarda organik ürün arayışının yerli tohumları aranır hale getirdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarla köy köy dolaşan ziraat mühendisleri; köylülerin ektikleri, dedelerinden ninelerinden kalan tohumları inceleyerek bu tohumları gelecek neslin sağlıklı gıdası olarak tescilliyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin zengin yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere toprağı ve tohumu bozulmamış bir ülke bırakılması için yerel tohum projesinin başlatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Proje kapsamında ülkenin farklı yerlerinden toplanan tohumlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) gen bankasına gönderiliyor. TİGEM'de toplanan tohumların tür tespiti tanımlama çalışması yapılıyor.

Proje kapsamında Kocaeli'den pembe domates, fasulye, biber, mısır, kabak ve salatalık tohumları incelenmek üzere TİGEM'e gönderildi. Kocaeli'den gönderilen tohumlar incelendiğinde Kandıra'nın Sinanlibilalli Mahallesi'nden gen bankasına Hatice Efe tarafından bağışlanan Kandıra 'sivri ve salçalık biberi' ile Sucuali Mahallesi'nden İlyas Alak tarafından gen bankasına gönderilen 'sivri kıl biberleri'nin tür tespiti yapılarak yöreye özgü olduğu anlaşıldı."

AA