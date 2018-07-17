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Sanayi kuruluşları faiz kurbanı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 501. ile 1000. sırada yer alan 500 şirketi açıkladı. İkinci En Büyük 500 listesinin ilk sırasında Oğuz Gıda yer aldı. Söz konusu 500 şirket, 2017’deki faaliyet kârlarının yüzde 42.8’ini faiz olarak ödedi

17 Temmuz 2018 Salı 16:37
Sanayi kuruluşları faiz kurbanı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2017 yılı araştırmasında ilk sırayı 309.4 milyon TL'lik üretimden satışı ile Oğuz Gıda aldı.Araştırmada 502. sırada 309.2 milyon TL üretimle Zeki Mensucat yer alırken, 503. sırada ise 308.3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer buldu.

Araştırmaya göre, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82.2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar TL’ye yükseldi.İkinci 500 verilerinde en dikkati çeken gösterge, kârlardaki sıçrama oldu. İkinci 500’ün karlarındaki artış oranlarının Birinci 500’ün de üzerinde gerçekleştiği görüldü.2017 yılında İkinci 500’de faaliyet kârı yüzde 43.9; faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 49.3; vergi öncesi kâ ve zarar toplamı ise yüzde 67.2 büyüdü.

Borçları aşırı yüksek

İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, aynı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuruluşlarının da ağır bir finansman yükü altında oldukları ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42.8’ini finansman yani faiz gideri olarak kaybettikleri görüldü. İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı 2017’de yüzde 50.6’dan yüzde 42.8’e geriledi. 2017 yılında faizlerde görece bir düşüş olmakla birlikte bugünkü mevcut faizlerle bu kârlılıkların sürdürülebilirliği mümkün görülmediği kaydedildi.

İmalatçı faizin baskısını hissediyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2017 yılı sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Özellikle 2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır.

2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30.9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken, ihracatını da yüzde 16.9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir."

Erdal Bahçıvan, 2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördükleri Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır" tespitinde bulundu.

İkinci 500'ün şifreleri

• İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 4.4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.

• Geçen yıl İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi.

• 2017 yılındaki istihdam teşviklerinin de etkisiyle İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 4.4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.

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