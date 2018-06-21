Sanayici düşük kapasite ile çalışıyor

Öztiryaki, “Göreve geldiğimizde ihracatı artırmanın yanı sıra ithalata pahzehir olacak vizyoner çalışmalara da imza atacağız. Üretim kadar dış ticaret de büyük önem arz ediyor. Ekonomimizi daha da yukarılara taşımak için ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı da artırmamız şart” dedi. Amaçlarının ihracatın önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak olduğuna işaret eden Öztiryaki, “Sanayicilerimiz yüzde 80 kapasite ile çalışıyor. Ya yeni yatırımlar ile kapasiteyi artırmamız lazım ya da mevcut kapasitelerimiz ile daha katma değerli ürünlerle dış ticaretimizi artırmamız gerekli. Kurmayı planladığımız ‘İhracat Timleri’ ile ihracatı gençlerimize yerinde öğreteceğiz” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ