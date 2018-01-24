Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119592
ALTIN
162.648
DOLAR
3.7348
STERLİN
5.3155
EURO
4.6308

Sanayiciye ahlaksız teklif

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Kanca, Avrupa'da karşılarında isteksizleşmeye başlayan bir müşteri kitlesi olduğuna işaret ederek, "En ufak sorunu büyütme eğilimindeler. Bazı küresel ana sanayi firmaları, Türk tedarikçiler ile ancak AB sınırları içerisinde üretim tesisleri kurulduğu takdirde masaya oturacaklarını dile getiriyor" dedi

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:53
10 Okunma
Sanayiciye ahlaksız teklif

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, İstanbul'da Avantgarde Otel'de düzenlediği basın toplantısında, sınır kapılarında yaşanan uzun bürokratik işlemlerin Türkiye'nin ihracatını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Kanca, ihracatta en büyük frenin lojistik süreleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Sınır kapılarında yaşanan bürokratik işlemler ve uzayan süreçler bir an önce aşılmalı. Sınır kapılarında yaşanan sorunların büyük kısmı ne yazık ki bizim tarafta gerçekleşiyor. Kendimize şu soruyu sormalıyız: rakibimiz olan ülkelerden bir koli yola çıktığında kaç tane evrak hazırlanıyor, gümrük işlemleri için kaç imza gerekiyor, bu işlemler ne kadar sürüyor, bizde ne kadar sürüyor?"

Avrupalı Türkiye'den mal almakta isteksiz

Artık 'hız'ın fiyat, kalite gibi önemli bir nitelik haline geldiğini belirten Kanca, "Karşımızda zaten isteksizleşmeye başlayan bir müşteri kitlesi var. En ufak sorunu büyütme eğilimindeler. Bu durumda bizim kendimizi sürekli iyileştirmemiz ve eksiklerimizi, hatalarımızı gidermemiz gerekiyor. Ürün kalitesi ve fiyatında sorunlarımız yok gibi. Ama lojistik ve sevkiyat konularında aşılması gereken çok sayıda engel mevcut" dedi. Avrupa'da yerleşik ana sanayinin, değişik gerekçelerle Türkiye'den parça almaktan çekinmeye başladığını belirten Kanca, şöyle devam etti: "Avrupa'da, bulunduğumuz coğrafi bölge ile iş yapmak bir risk olarak görülmeye başlandı, dolayısıyla firmalarımız çok başarılı olsa da, Türkiye'den parça almak konusunda tereddüt yaşanabiliyor. Bazı küresel ana sanayi firmaları, Türk tedarikçiler ile ancak AB sınırları içerisinde üretim tesisleri kurulduğu takdirde masaya oturacaklarını, onları yeni projelere ancak bu şekilde dahil edeceklerini dile getiriyor. Türkiye, AB'ye motorlu taşıt sevkiyatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk sırada yer alıyor. Başarının devam edebilmesi için sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşması gerekiyor. Bu, tedarik sanayinin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Yurt dışına davet edilen firmalarımız sürdürülebilirlik adına bir an önce çözüme gidilmesini bekliyor."

Otomotiv ihracatı 28.5 milyar dolar

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörünün 2017'yi rekorlar kırarak kapattığını belirterek "Türkiye ihracatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 156 milyar 782 milyon dolar olurken, otomotiv sanayisinin ihracatı yüzde 19.5 artarak 28 milyar 535 milyon dolara yükseldi. Böylece ara vermeden büyümeye devam eden otomotiv sanayimiz, 2017'de de ihracat şampiyonu olarak aralıksız son 12 yılı zirvede bitirmiş oldu" diye konuştu. Kanca, 2017'de 28 milyar 535 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatının 9 milyar 710 milyon doları tedarik sanayisi ihracatı olduğunu, ana sanayide ise 18 milyar 824 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.
 

Anahtar Kelimeler:
Taşıt Araçları Yan Sanayiciler DerneğiTAYSADAlper KancaŞevket TepetaşTaşıtAraçTrkiyeOtomotivIhracatAvrupaMotorlu TaşıtlarDolarSanayi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine bir zam daha
Benzine bir zam daha
Meralar yarı yarıya azaldı
Meralar yarı yarıya azaldı
Fildişi Sahili fırsat dolu
Fildişi Sahili fırsat dolu
Osmangazi, köprü ve otoyolların gelirini yuttu
Osmangazi, köprü ve otoyolların gelirini yuttu
Bakan Ağbal'dan 'yasal kumar' açıklaması
Bakan Ağbal'dan 'yasal kumar' açıklaması
Avrupalılar çekildi, Araplar geldi
Avrupalılar çekildi, Araplar geldi
Tahıl ihracatında Rusya ikinci sırada
Tahıl ihracatında Rusya ikinci sırada
12.7 milyar liralık senet protesto edildi
12.7 milyar liralık senet protesto edildi
Tüketiciler kolay meyve istiyor
Tüketiciler kolay meyve istiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim