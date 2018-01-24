Sanayiciye ahlaksız teklif

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, İstanbul'da Avantgarde Otel'de düzenlediği basın toplantısında, sınır kapılarında yaşanan uzun bürokratik işlemlerin Türkiye'nin ihracatını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Kanca, ihracatta en büyük frenin lojistik süreleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Sınır kapılarında yaşanan bürokratik işlemler ve uzayan süreçler bir an önce aşılmalı. Sınır kapılarında yaşanan sorunların büyük kısmı ne yazık ki bizim tarafta gerçekleşiyor. Kendimize şu soruyu sormalıyız: rakibimiz olan ülkelerden bir koli yola çıktığında kaç tane evrak hazırlanıyor, gümrük işlemleri için kaç imza gerekiyor, bu işlemler ne kadar sürüyor, bizde ne kadar sürüyor?"

Avrupalı Türkiye'den mal almakta isteksiz

Artık 'hız'ın fiyat, kalite gibi önemli bir nitelik haline geldiğini belirten Kanca, "Karşımızda zaten isteksizleşmeye başlayan bir müşteri kitlesi var. En ufak sorunu büyütme eğilimindeler. Bu durumda bizim kendimizi sürekli iyileştirmemiz ve eksiklerimizi, hatalarımızı gidermemiz gerekiyor. Ürün kalitesi ve fiyatında sorunlarımız yok gibi. Ama lojistik ve sevkiyat konularında aşılması gereken çok sayıda engel mevcut" dedi. Avrupa'da yerleşik ana sanayinin, değişik gerekçelerle Türkiye'den parça almaktan çekinmeye başladığını belirten Kanca, şöyle devam etti: "Avrupa'da, bulunduğumuz coğrafi bölge ile iş yapmak bir risk olarak görülmeye başlandı, dolayısıyla firmalarımız çok başarılı olsa da, Türkiye'den parça almak konusunda tereddüt yaşanabiliyor. Bazı küresel ana sanayi firmaları, Türk tedarikçiler ile ancak AB sınırları içerisinde üretim tesisleri kurulduğu takdirde masaya oturacaklarını, onları yeni projelere ancak bu şekilde dahil edeceklerini dile getiriyor. Türkiye, AB'ye motorlu taşıt sevkiyatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk sırada yer alıyor. Başarının devam edebilmesi için sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşması gerekiyor. Bu, tedarik sanayinin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Yurt dışına davet edilen firmalarımız sürdürülebilirlik adına bir an önce çözüme gidilmesini bekliyor."

Otomotiv ihracatı 28.5 milyar dolar

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörünün 2017'yi rekorlar kırarak kapattığını belirterek "Türkiye ihracatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 156 milyar 782 milyon dolar olurken, otomotiv sanayisinin ihracatı yüzde 19.5 artarak 28 milyar 535 milyon dolara yükseldi. Böylece ara vermeden büyümeye devam eden otomotiv sanayimiz, 2017'de de ihracat şampiyonu olarak aralıksız son 12 yılı zirvede bitirmiş oldu" diye konuştu. Kanca, 2017'de 28 milyar 535 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatının 9 milyar 710 milyon doları tedarik sanayisi ihracatı olduğunu, ana sanayide ise 18 milyar 824 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

