Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97211
ALTIN
194.976
DOLAR
4.9763
STERLİN
6.5304
EURO
5.8052

‘Sanayiciyi zam çarptı’

​​​​​​​BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zamla sanayiciye büyük bir şok yaşattığını açıklayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49.5 gibi çok ağır bir zam yapmasını, üretim hayatımız ve sanayimiz açısından alınmış çok talihsiz bir karar olarak görüyoruz” dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:58
‘Sanayiciyi zam çarptı’

Bahçıvan yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz; zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır. Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır. BOTAŞ’ın her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz.” EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Şimdi atak sırası kongre turizminde’
‘Şimdi atak sırası kongre turizminde’
TÜPRAŞ yine lider
TÜPRAŞ yine lider
Temmuz'da en fazla ihracat otomotivde
Temmuz'da en fazla ihracat otomotivde
Doğaltaş sektöründen Avustralya'ya çıkarma
Doğaltaş sektöründen Avustralya'ya çıkarma
Vestel’e 18 ödül birden
Vestel’e 18 ödül birden
‘Birkaç yıl çetin geçecek’
‘Birkaç yıl çetin geçecek’
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
'Sanayiciyi zam çarptı'
'Sanayiciyi zam çarptı'
Fiyatlar yolda 4'e katlanıyor
Fiyatlar yolda 4'e katlanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim