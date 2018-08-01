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'Sanayiciyi zam çarptı'

BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zamla sanayiciye büyük bir şok yaşattığını açıklayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49.5 gibi çok ağır bir zam yapmasını, üretim hayatımız ve sanayimiz açısından alınmış çok talihsiz bir karar olarak görüyoruz" dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:05
'Sanayiciyi zam çarptı'

BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapmasını değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan,  yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz; zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır. Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır. BOTAŞ’ın her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz.”

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İSOBOTAŞZamErdah Bahçıvan
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