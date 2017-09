Santorini turistten bıktı

Son yıllarda Türk turistler in de gözdesi haline gelen Yunanistan’ın Santorini Adası ’nda halk, turist akınından şikayetçi. 18 bin nüfuslu adanın halkı, yılda 5.5 milyona ulaşan turist sayısına bir 'tavan' getirilmesini talep ediyor. Yalnızca yolcu gemileriyle gelen 9 bine yakın turistin ziyaret ettiği Santorini’ye her yaz Türk bandıralılar da dahil on binlerce özel tekne yanaşıyor. Uçakla gelenlerin sayısı ise 400 bine ulaşmış durumda. Ada’nın romantikliğini yaşamak, güneşin batışını seyretmek, denizinde serinlemek için bu adaya gelen milyonlarca insanın arasında sırf evlenmek için gelenler de var. Bunların çoğu ise zengin Çinli turistler. Ancak bu görülmemiş turist akını Ada sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Fiyatların sürekli artışı da şikayetleri arasında. Örneğin 'dünya manzaraları' listesine giren güneşin batışının bir fincan kahveyle izlendiği kafelerin fiyatları akıl almaz boyutlarda. Bir soğuk kahvenin fiyatı bazen 18 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Geçimini sadece tarım ve turizmle sağlayan ada halkının Santorini’nin yerel yönetimine ilettikleri talepleri arasında turist sayısının 'kontrol altına alınması' var. Buna gerekçe olarak da 76 kilometrekarelik, lavlardan oluşmuş bu ada üzerindeki ne 80 bin yatak kapasitesinin ne de daracık yollarının bu kalabalığı yeterince kaldıramamasını gösteriyorlar. EKONOMİ SERVİSİ