‘Sat-yap’ devri bitiyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL
Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Büyüme ve İstihdam Zirvesi, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, gayrimenkul sektöründe 'sat-yap' devrinin bittiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Önemli bir sıkıntımız var: Sektörümüzde 'sat-yap'a dayalı bir model var. Bu model böyle devam edemez. Gelecekte bu model büyük sıkıntılara yol açacak. İnşaat sektörünü sadece konut ve ofis yapan bir sektör olmaktan çıkarmak gerekiyor. Satamadığımız zaman taahhütlerin yerine getirilmesi gibi sıkıntılar yaşanacaktır. İnşaatları 'bitirme sigortası' uygulaması oturmadı. Bunun işlerlik kazanması gerekiyor. Yabancılara gayrimenkul satışı konusunda da sorunlar var... Oturum izni ve vatandaşlık veriliyor ancak Türkiye'nin ‘güvenli, yaşanmaya, yatırım, oturum yapmaya’ değer olduğu konusunda tanıtım yapılması gerekiyor. Dahası satılan her bir daire için Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak gerekiyor. Bunların tek elden yürütülmesi gerekiyor."
Enerji ihtiyacı yüksek
En doğurgan sektör elektronik
‘Eskiden aşklar fabrikalarda olurdu’
Türkiye turizmde 6. sıradan 15. sıraya geriledi
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, Türk turizm sektörünün 2014 yılında dünyada 6. sırada yer aldığına işaret ederek, "Sektörde 2015 sonrası düşüş yaşanmaya başladı. Son iki yıl içinde ciddi talep daralması içindeyiz. Turizm normal trendinde büyümeye devam etseydi, Türkiye'nin büyümesine yüzde 1 katkı sağlardı. Türkiye 2016 yılında dünyada 15. sıraya geriledi. Sektörümüzün ihracatçı bir sektör olarak görülmesini ve Turquality kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan Narin, normal trendinde hareket eden Türkiye turizm geliri seviyesinin cari işlemler açığına denk bir düzeyde olduğunu vurguladı.
Geleceğin işleri farklı olacak
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital nüfusun hızla arttığını belirterek, "Bugünün çocuklarının yüzde 65'inin çalışma hayatına başladıklarında henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacakları belirtiliyor. Dijitalleşmenin en hızlı ve fazla yaşandığı perakendecilik sektöründe internet üzerinde ticaretin pazar payı her geçen yıl katlanarak artmaya devam ederken, bu alanda oluşan istihdam imkânı da binlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor" dedi.