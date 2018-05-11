Satmaya devam! Maliye Bakanı açıkladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa İstanbul'da düzenlenen 'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı'nda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni özelleştirmelerin sinyalini verdi. Ağbal şunları söyledi:

"Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Özelleştirme uygulamalarını serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz.

Bu anlamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok. Varlık barışı uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemiyoruz. Geçen sene yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık.

Onun süresi bitmişti. Ama özellikle önümüzdeki süreçte uluslararası bilgi paylaşımı dönemi başlıyor. Ülkeler artık karşılıklı olarak birbirleriyle bilgi paylaşmaya başlayacak. Yurt dışında varlığı olup da bir önceki varlık barışında varlıklarını Türkiye'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen kesim açısından bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş olduk. Varlık barışının önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomide ciddi bir hareketlenme getireceğini söyleyebiliriz. İyi bir miktar bekliyoruz."

HABER MERKEZİ