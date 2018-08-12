Savunma şirketleri de özelleştirilecek

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tükefçi, İstanbul'da yaptığı değerlendirmede, son dönemde çok konuşulan Endüstri 4.0’ın Türkiye için bir tuzak olduğunu ifade etti. Tüfekçi şöyle devam etti. “Bizim insan kaynağımızın yetişmesi ve çok sayıda insanın savunma sanayinde faaliyet göstermesi gerekiyor. Proje portföyümüze bakınca gelişmiş ülkelerden aşağı kalmıyoruz. Ancak bunları yapacak yeterli insan sayıda insanımız yok.

SASAD rakamlarına göre savunma sanayinde çalışan insan gücümüz 45 bin. Fransa da savunma alanında çalışan insan sayısı ise 400 bin kişi. Gelişmiş ülke olma yolunda yeteneğimizden ziyade yetişmiş insan sayımızın arttırılması gerek.” Son dönemde savunma sanayiinde Amerika ile yaşanan sıkıntılı süreç sorulan Tüfekçi, “Biz bunlara sıkıntı gözüyle bakmıyoruz. Aselsan Türkiye’ye yapılan ambargo ile hayat geçmiştir. Bu tür kısıtlamalar bizi asla yıldırmaz aksine gelişmemize vesile olur. Kısıtlamalar konusunda hem MİLGEM'de (gemi), hem ATAK'ta (helikopter) alternatiflerimiz var.

Türkiye’nin savunma sanayiinde köşeye sıkışmış bir durumu yok Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu. Dr. Celal Sami Tüfekçi, başarı için ortak iş birliği ve çalışmaların 'olmazsa olmaz' olduğunu belirterek, "Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkasının aklını kullanır. Yüksek katma değer için ortak akıl kullanılması gerekir" dedi. Savunma sanayisine insan kaynağı kazandırma konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Tüfekçi, bu çalışmaların hızlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Maalesef özelleştirilecekler

Tüfekçi, teknolojiye sahip olmanın önemine işaret ederek, "Başkanlık olarak, bu bağlamda teknoloji odaklı şirketler kuruyoruz. Bu şirketleri, yakın gelecekte, 10-15 yıl içinde tamamen özelleştirerek devlet eliyle teknoloji üretmek yerine, özel sektörde bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.