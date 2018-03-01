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Şeker Cargill'in insafına bırakılamaz

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, şekerin stratejik ürün olduğuna işaret ederek, "Dışa bağımlı olunacak bir ürün değildir. Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Cargill gibi yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir" dedi

01 Mart 2018 Perşembe 17:10
Şeker Cargill'in insafına bırakılamaz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'da Şubat ayına ilişkin tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatları ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, Şubatta fiyatı en fazla artan ürünün, marketlerde karnabahar, üreticilerde ise sivri biber olduğuna dikkati çekerek, "Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 21.8 ile lahana oldu" ifadesini kullandı. Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkında da lahananın yüzde 384.7 ile ilk sırayı aldığının altını çizdi. 

Şeker stratejik ürün

Bayraktar, şekerin stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına basit bir özelleştirme işlemi gibi bakılmaması gerektiğini söyledi. Özelleştirilecek fabrikaların bin 575 köyden pancar alımı yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Ülkemizde, yaklaşık olarak 2 milyon ton şeker üretilirken, 2.1 milyon ton da şeker tüketilmektedir. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Nitekim ülke çapında 3.4 milyon dekar alanı şeker pancarı üretimi için ayırıyoruz. Ülkemizde 2017 yılında 20.8 milyon ton şeker pancarı üretildi. Şeker pancarı üretimi yapan çiftçi sayımız 500 bine yakındı. Bu rakam günümüzde 105 bine kadar indi.

Bunların yanı sıra şeker pancarı çevreci bir bitkidir. Oksijen üretimi açısından önemlidir. Birim alanda ormanlardan üç kat daha fazla oksijen üretmektedir. Nişasta bazlı şeker üretimde şu anda yüzde 10 üretim kotası bulunmaktadır. Bu kota, Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 50 oranında artırılabilmektedir. Halen 2 milyon 504 bin ton A ve B pancar şekeri kotası, 265 bin ton nişasta bazlı şeker kotası bulunmaktadır. Ancak merdiven altı üretim de dikkate alındığında nişasta bazlı şeker üretiminin fiiliyatta daha da fazla olduğu tahmin edilmektedir. Şeker stratejik bir üründür. Dışa bağımlı olunacak bir ürün değildir. Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Cargill gibi yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir."

Araziler de özelleştiriliyor

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bayraktar, şeker fabrikaları özelleştirmelerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını bilmediklerini anlatarak, "Hangi koşullarda yapılacak, kime, nasıl ve hangi koşullarda verilecek, bunları da görmemiz lazım. Çok kıymetli araziler de bu kapsamda özelleştiriliyor" dedi. RECEP BAHAR/ANKARA

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