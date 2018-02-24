Şeker-iş'ten Danıştay'a dava

Özelleştirmelerin stratejik açıdan çok sakıncalı olduğunu kaydeden Kahraman, Çorum ekonomisine büyük katkı sağlayan Çorum Şeker Fabrikasının satılmaması için imza kampanyası başlattıklarını ve satışın durdurulması için tüm Çorumluların seferber olması gerektiğini söyledi.

Aralarında Çorum'un da bulunduğu 14 Şeker Fabrikası'nın özelleştirme sürecine ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Kahraman, "Çorum Şeker Fabrikası, bu haliyle özelleştirilirse başta pancar çiftçisi, besici, nakliyeci, yöre esnafı olmak üzere hepimiz büyük kayıplar yaşar, mağdur oluruz. Şeker Fabrikasının sağlamış olduğu istihdam ve katma değerin tüm bölgeye büyük faydası var. Bizler Şeker-İş olarak Ziraat Odası ve Pankobirlik başta olmak üzere tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte özelleştirme girişiminin durdurulması için bir mücadele başlattık ve bu mücadele sürecektir" dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin Türk tarımının yok olmasına zemin hazırlayacağını ifade eden Kahraman, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini, emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürülmemesini istedi.

Siyasi iradenin bu kararı tekrar gözden geçirmesini talep eden Kahraman, Şeker-İş olarak aralarında Çorum'un da bulunduğu 14 Şeker Fabrikası'nın özelleştirme çalışmasının iptali için Danıştay'a dava açtıklarını, hukuki zeminde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ