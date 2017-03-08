Şeker işçisi ezilmek istemiyor

Şeker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu 4-5 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, burada yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin işçinin 5 ay izin kullanmadan üretim yaptığını belirterek, "Üretim yapmak için çalışıyoruz, çünkü bu memleket bizim ama ezilen olmak istemiyoruz" dedi. Gök, son yıllarda nişasta bazlı şekerlerin piyasada sınırsız üretiminin yolunun da açılmaya çalışıldığından yakındı.

Gök, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Üretim Reform Paketi’nin NBŞ kotalarının kaldırılmasına neden olacağını belirterek, verdikleri tepkilerle teklifin geri çekildiğini hatırlattı. Gök, "Dünya genelinde nişasta bazlı şeker üretimi yapan ve kullanan ülkelerde nişasta bazlı şeker kullanım oranları çok alt seviyelerde iken ülkemizde bu rakam yüksek. Sağlıksız bir ürün olan nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcılar vatandaşlarımızın da sağlığını ciddi anlamda tehdit ederken sektörümüz için de bir tehdit unsuru haline geliyor" dedi.

Şeker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Murat Karamoçu da, "Ülkemizde milli sermaye inşa projeleri, jeopolitik konumun getirilerini kullanma argümanları, ekonomi görünümündeki yapısal somlarla mücadele araçları ve terör gündemi gibi konuların masaya yatırıldığı bugünlerde şeker sanayinin kazanımlarından ne ölçüde yararlanıldığı siyaseten masaya yatırılması gereken elzem konulardan biridir" dedi.

Genel Kurul sonucunda Murat Karamoçu ve yönetimi güven tazeledi.

YENİ MESAJ/AFYON