Şeker sektörü için güçlü işbirliği

TÜRK-İŞ ve Şeker-İş Sendikası, toplumda bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak üzere şeker sektörü ve buna karşılık insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu ileri sürülen nişasta bazlı şekerlerin toplum sağlığındaki olumsuz etkilerini konu alan broşür ve bilgilendirme kitapçığı hazırladı.

‘Pancar Tarımı Şeker Sektörü Ve Nişasta Bazlı Şekerler(NBŞ) Gerçeği’ başlığıyla hazırlanan 27 sayfalık kitapçıkta NBŞ üretimi ve dünya gerçekleri, Türkiye için pancar şekerinin önemi, doğal olmayan şekerlerin insan ömrüne etkisi, özelleştirmede yeniden yapılandırma modeli olan ‘Üretici-İşçi-Devlet’ modeli ile uzmanların şeker sektörüne ve Nişasta Bazlı Şekerlere ilişkin açıklamaları yer alıyor.

Daha çok toplum sağlığını ön plana çıkartan “Sağlığınızı Önemseyin” kapak tasarımıyla hazırlanan broşürde ise pancar şekerinin önemi, sorgulamadan tüketilen market raflarındaki ürünler, Türkiye’deki yapay tatlandırıcı istilası gibi konular görsellerle destekleniyor.

Kristal şekerin üretildiği doğal pancar ile Nişasta Bazlı Şekerlerin hammaddesi mısırın karikatürize edildiği broşür toplam on sayfadan oluşuyor.

YENİ MESAJ/ANKARA