Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112022
ALTIN
157.896
DOLAR
3.8244
STERLİN
5.1305
EURO
4.5488

Şeker sektörünün idam fermanı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu’nun KHK ile kapatılmasını değerlendirerek, “Şeker Kurumu’nun kapatılması, milli üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamını taşımaktadır” dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:30
12 Okunma
Şeker sektörünün idam fermanı

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 17 aydır fiili olarak işlemeyen Şeker Kurumu’nun 696 sayılı KHK ile kapatıldığını hatırlatarak, söz konusu KHK ile Şeker Kurum’un görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aktarıldığı bilgisini verdi.

İsa Gök, Şeker Kurumu'nun kapatılmasıyla, "amacı ülkemizden kazandığı fahiş paraları yurtdışına aktarmak ve Şeker Kurumu’nun kapatılmasını dört gözle beklemek olan, hatta ürettiklerini zemzem diye yutturmaya çalışan bir avuç haramzade Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) lobisinin” sevindiğini savundu.

Gök, şunları aktardı: "Şeker Kurumu’nun 17 aydır görevini yapamaması sebebiyle sektörde büyük bir denetimsizlik hakim olmuştur. Bu sebeple Eylül-Aralık ayı sonu 2017 dönemini kapsayan 4 aylık süreçte gerçekleşen şeker satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 450 bin ton düşük olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki kampanya dönemine yaklaşık 600 bin tona yakın stokla girileceğini öngörmekteyiz. Bu aşamada pancar şekerine karşı başka şekerlerin ikamesi devreye sokulacaktır. Söz konusu durum pancar ekim alanlarının azalmasına neden olurken, bahsettiğimiz dönemde C şekerine ihtiyaç olmamasına rağmen 250 bin tonun üzerinde şeker ithaline sebebiyet vermiştir.

Gerçekte C şekerinin eşsiz coğrafik yapısı ve iklimi ile şeker pancarı için bulunmaz bir ülke olan Türkiye’mizde her ne pahasına olursa olsun üretilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Böyle bir ortamda sektörü düzenleme ve denetleme görevi bulunan Şeker Kurumu’nun kapatılması talihsiz ve temelsiz bir açmaz iken milli üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamını taşımaktadır. Türk pancar üreticisi ve işçisinin tarihi mirası olan şeker fabrikaları dolayısıyla milli şeker sektörü çıkar lobilerine pazarlık konusu yapılmamalıdır."

Yabancı firmalar operasyon çekiyor

Türkiye’de NBŞ üretiminin dünyanın 4 katı büyüdüğünü savunan Gök, şunları kaydetti: "Almanya ve Fransa'da NBŞ üretimi sıfır iken, Türkiye'de NBŞ üretiminin 4 katı büyüme kaydetmesi düşündürücüdür.

Dünyada pancar şekeri büyüme kaydederken, Türkiye’de küçülmeye devam etmektedir. Türk şeker sektörüne uluslararası firmalar tarafından operasyon yapıldığı kanaatindeyiz.

Bu bağlamda NBŞ'ye yönelik açtığımız 11 davanın 9’unu kazandık. Sorun, Şeker Kurumu'nun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bu davaların nasıl yürütüleceğidir? Burada büyük bir hassasiyet söz konusudur.

Türk şeker sanayinin sorunlarına yönelik çözümlerin Bakanlık yerine sektörün sorunlarını yakından bilen bir bağımsız bir kurum eliyle yürütülmesi objektif bir yapıyla işleyişin sürdürülmesi açısından en isabetli karar olacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gıda Ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa GökKhkÜretimölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den görülmemiş uygulama!
Çin'den görülmemiş uygulama!
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı
Kazakistan 'konteynerden' 5 milyar dolar kazanacak
Kazakistan 'konteynerden' 5 milyar dolar kazanacak
Çiftçilerin icrayla el konulan malları!
Çiftçilerin icrayla el konulan malları!
İhracatçılar rotayı Hindistan’a çevirdi
İhracatçılar rotayı Hindistan’a çevirdi
'Türkiye Sudan'dan 4 dolara et ithal edebilir'
'Türkiye Sudan'dan 4 dolara et ithal edebilir'
En yüksek iş gücü maliyeti finans ve sigorta sektörlerinde
En yüksek iş gücü maliyeti finans ve sigorta sektörlerinde

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim