Şeker sektörünün idam fermanı

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 17 aydır fiili olarak işlemeyen Şeker Kurumu’nun 696 sayılı KHK ile kapatıldığını hatırlatarak, söz konusu KHK ile Şeker Kurum’un görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aktarıldığı bilgisini verdi.

İsa Gök, Şeker Kurumu'nun kapatılmasıyla, "amacı ülkemizden kazandığı fahiş paraları yurtdışına aktarmak ve Şeker Kurumu’nun kapatılmasını dört gözle beklemek olan, hatta ürettiklerini zemzem diye yutturmaya çalışan bir avuç haramzade Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) lobisinin” sevindiğini savundu.

Gök, şunları aktardı: "Şeker Kurumu’nun 17 aydır görevini yapamaması sebebiyle sektörde büyük bir denetimsizlik hakim olmuştur. Bu sebeple Eylül-Aralık ayı sonu 2017 dönemini kapsayan 4 aylık süreçte gerçekleşen şeker satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 450 bin ton düşük olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki kampanya dönemine yaklaşık 600 bin tona yakın stokla girileceğini öngörmekteyiz. Bu aşamada pancar şekerine karşı başka şekerlerin ikamesi devreye sokulacaktır. Söz konusu durum pancar ekim alanlarının azalmasına neden olurken, bahsettiğimiz dönemde C şekerine ihtiyaç olmamasına rağmen 250 bin tonun üzerinde şeker ithaline sebebiyet vermiştir.

Gerçekte C şekerinin eşsiz coğrafik yapısı ve iklimi ile şeker pancarı için bulunmaz bir ülke olan Türkiye’mizde her ne pahasına olursa olsun üretilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Böyle bir ortamda sektörü düzenleme ve denetleme görevi bulunan Şeker Kurumu’nun kapatılması talihsiz ve temelsiz bir açmaz iken milli üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamını taşımaktadır. Türk pancar üreticisi ve işçisinin tarihi mirası olan şeker fabrikaları dolayısıyla milli şeker sektörü çıkar lobilerine pazarlık konusu yapılmamalıdır."

Yabancı firmalar operasyon çekiyor

Türkiye’de NBŞ üretiminin dünyanın 4 katı büyüdüğünü savunan Gök, şunları kaydetti: "Almanya ve Fransa'da NBŞ üretimi sıfır iken, Türkiye'de NBŞ üretiminin 4 katı büyüme kaydetmesi düşündürücüdür.

Dünyada pancar şekeri büyüme kaydederken, Türkiye’de küçülmeye devam etmektedir. Türk şeker sektörüne uluslararası firmalar tarafından operasyon yapıldığı kanaatindeyiz.

Bu bağlamda NBŞ'ye yönelik açtığımız 11 davanın 9’unu kazandık. Sorun, Şeker Kurumu'nun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bu davaların nasıl yürütüleceğidir? Burada büyük bir hassasiyet söz konusudur.

Türk şeker sanayinin sorunlarına yönelik çözümlerin Bakanlık yerine sektörün sorunlarını yakından bilen bir bağımsız bir kurum eliyle yürütülmesi objektif bir yapıyla işleyişin sürdürülmesi açısından en isabetli karar olacaktır."