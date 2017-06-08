Şekerciler bayramda ‘bayram ediyor’

Türkiye’deki sakız, şekerleme, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 7 milyar TL düzeyinde. Bünyesinde Kent markasını da barındıran Mondelez International Türkiye'nin Genel Müdürü İhsan Karagöz, Mondelez International'ın Türkiye’de günlük şeker pazarının üçte birine sahip olduüğuna işaret ederek, "Ramazan ve Kurban bayramlarında, bir yıl boyunca satılan şeker kadar hediyelik ve ikramlık şeker satışı gerçekleşiyor ve Kent ‘Bayram Şekeri’ olarak isimlendirilen bu kategorinin de açık ara lideri. Bayram döneminde 10 bin satış noktasında iki hafta süreyle 6 bin ekstra satış elemanı istihdam ediliyor” dedi. Dünyanın en büyük bisküvi, çikolata ve şeker şirketi olan Mondelez International, 165’i aşkın ülkede varlık gösteriyor ve 90 bini aşkın çalışana sahip... Mondelez International’ın en büyük fabrikalarından biri Gebze’de. Şirket, geçen yıl 600 milyon TL ciro elde etti. Gebze’de bulunan fabrika, Mondelez dünyasında kapasite ve fiziki büyüklük anlamında en büyük üretim tesisleri arasında yer alıyor. Mondelez International Türkiye, ürettiği miktarın yarısını ihraç ediyor. Karagöz, konuya ilişkin “Toplam ciromuzun dörtte biri ihracattan geliyor; 2016 yılında 18 bin ton ihracat yaptık; 2017 yılı ihracat hedefimiz ise 20 bin ton” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ